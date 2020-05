WZC’s Toermalien en Mandana laten Moederdag niet aan zich voorbijgaan: “We maken extra tijd vrij om te videochatten” ENL

06 mei 2020

12u50 0 Genk Moederdag ziet er dit jaar heel anders uit. Dat is ook zo in de woonzorgcentra. Al proberen ze er wel het beste van te maken. “Er wordt meer tijd vrijgemaakt om te Skypen en de cadeautjes die familieleden meebrengen, geven we direct af aan de bewoners. Zo hebben ze er toch plezier van”, klinkt het bij Jos Aben, directeur van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk.

Op 10 mei zetten we onze (plus)mama’s, schoonmoeders en oma’s maar al te graag in de bloemetjes. Daarom wil Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk die dag niet zomaar aan zich laten voorbijgaan. In woonzorgcentra Toermalien en Mandana, die onderverdeeld zijn in leefgroepen, wil men vooral inzetten op virtueel contact.

“We maken die dag meer tijd vrij om te Skypen met de familie”, vertelt directeur Jos Aben. “Op voorhand wordt er een tijdstip afgesproken met de familieleden. Iedere woongroep beschikt nu ook over minstens één tablet, waarmee de bewoners kunnen videochatten.”

Cadeautjes

Daarnaast heeft het ZOG besloten om de pakjes meteen af te geven aan de gelukkige. “Zaterdag is het onze ‘Waswisseldag’. Dan komen de kinderen langs om de vuile was op te halen en brengen ze de propere kleren terug. Wanneer ze dan iets bijhebben om aan een moeder te geven, leveren we dat onmiddellijk af aan die bewoner. Normaal gezien blijft zoiets drie weken in quarantaine, maar nu gaat het rechtstreeks naar de woongroep. Zo hebben ze er toch plezier van.”

“Afhankelijk van de woongroep, wordt er ook nog versiering opgehangen.” Rond 16.00 uur kunnen de bewoners nog een speciaal vieruurtje verwachten om de dag op een leuke (en lekkere) manier af te sluiten.