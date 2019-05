Woonzorgcentrum Mandana biedt zes

gezinswoningen in een huiselijke sfeer LXB

24 mei 2019

12u00 0 Genk Pas tegen begin juni dit jaar verhuizen 96 zorgbehoevenden van het rustoord Heiderust in Genk naar Mandana, het nieuwe woon- en zorgcentrum in Waterschei. Vandaag werd het centrum, waar vooral mensen met dementie en psychische problemen gaan verblijven, ingehuldigd. Wat gebeurt door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van gezin, welzijn en volksgezondheid. In z’n thuisstad Genk mocht hij in z’n hoedanigheid van minister één van de laatste voorzieningen in z’n lange politieke carrière - na de verkiezingen van zondag neemt hij afscheid van de actieve politiek - openen. “Het is een voorbeeld van de woonzorg van de toekomst”, liet hij verstaan.

Huiselijk

“Bewoners verblijven in een huislijke sfeer”, vulde hij aan. “Ze betrekken kleinschalige wooneenheden. Kortom, Mandana biedt zorg op maart. De activiteiten tussen de bewoners onderling, de zorgverstrekkers en de buurt bieden een meerwaarde op het vlak van kwaliteit van leven.”

Gezinswoningen

Ingrid Dreessen, de directrice van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (Het ZOG) dat Mandana beheert, spreekt van gezinswoningen. “We zorgen voor een huiselijke sfeer. De 96 bewoners verblijven in zes huizen, en in elk huis leven acht personen samen. Er is geen gang in de huizen. De bewoner wandelt binnen door de voordeur, luncht in de keuken en z’n privé kamer geeft uit op de living. Tussen de huizen beschikken de bewoners over een grote tuin met veel groen. Er zijn hofjes voorzien om groenten te telen.” Algemeen-directeur van de woon- en zorgcentra Toermalien en Mandana (beiden beheerd door het ZOG) uit Genk Jos Aben benadrukt dat de zorg in elk huis gebeurt door een vast team. “Zo ontstaat een wederzijdse vertrouwensband en is er voldoende ruimte voor een persoonlijke aanpak van de zorg en de begeleiding”, legt hij uit. “De zorgverstrekkers lopen niet rond in een klassiek uniform. “Bewoners bepalen hun eigen dagritme. Ze bepalen wanneer ze opstaan en slapen gaan. Ook kiezen ze zelf de activiteiten die ze willen doen. Waar nodig voorzien we begeleiding. We zorgen ervoor dat de bewoners een evenwicht vinden tussen autonomie en geborgenheid.

Herkennen

De huizen zijn mooi gegroepeerd rond een binnentuin, en ze zijn van een bijzondere makelij. Strak en tijdloos maar de huizen zijn ingebed in een wijk van Waterschei. Ook voor bewoners met dementie ligt de focus op het huiselijke. “We hebben ze met oude meubels ingericht”, stelt Jos Aben. “We kregen van gulle schenkers salons en eetkamers uit vroegere tijden. Wat héél belangrijk is voor dementerenden. Zo is de inrichting niet vreemd voor hen. Ze gaan er zich makkelijker thuis voelen.”