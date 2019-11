Wit-Gele Kruis toont ervaringen met patiënten op de planken Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

08u56 0 Genk Het Wit-Gele Kruis Limburg bundelt zijn eigen ervaringen in het theaterstuk ‘Gevoelige mensen’. In 2 avondvoorstellingen, op dinsdag 10 en woensdag 11 december staan enkele medewerkers zelf op de planken. Regisseur van dienst is verpleger Johnny Weustenraed.

‘Gevoelige mensen’ put uit ervaringen uit het werkveld van de thuisverpleegkundige. Het Wit-Gele kruist bestaat immers 55 jaar en leverde in die tijd heel wat interactie op tussen patiënten en mantelzorgers maar ook tussen verpleeg- en zorgkundigen. Tijdens de voorstelling ervaar je zelf hoe zij het best met elkaar in dialoog gaan en welke gevoelens dat met zich meebrengt. In een 12-tal scènes zullen verschillende problematieken aan bod komen zoals dementie, moeilijke familiale omstandigheden, tijdsdruk en de uitdagingen van de toekomst.

Het stuk duurt ongeveer anderhalf uur en gaat door in een van de theaterzalen van C-Mine. Er is plaats voor 450 personen per voorstelling. De toegangsprijs hiervoor bedraagt 5 euro en is te betalen aan de kassa. Reserveren kan via de link https://www.witgelekruis.be/theatervoorstelling-wit-gele-kruis-limburg