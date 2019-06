Winefair verhuist en vernieuwt Jempi Welkenhuyzen

07 juni 2019

20u24 3

Na 6 jaar te gast te zijn in Lanaken, verhuist de Winefair nu naar Thor Central in Genk. Daar zal de beurs de komende drie jaar plaatsvinden. Dat heeft organisator Stefan Frissen bekend gemaakt.

“ De keuze is wel overdacht. De beurs heeft een evolutie doorgemaakt naar een ‘Wine and Food’- Fair. We spreken nu van een belevingsevenement. Voor dit concept zochten we naar een grotere centrale locatie waar we, naast Genk, ook bezoekers uit heel Limburg verwachten. We tellen 49 stands, die al voor 83 procent zijn verkocht. Met naast de klassieke, ook enkele a-typische wijnen. Denk aan het oudste wijnhuis uit New York, wijn uit Zuid-Amerika en wellicht Japan. ”

Nieuw is de Pop Ap Art Vernissage, met kunstenaars gelinkt aan wijn. En er komt een restaurant op de beursvloer.

Winefair vindt dit jaar plaats op 8,9 en 10 november. Voor meer info: FB/winefairevent. Er worden 3000 bezoekers verwacht.