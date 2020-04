Windmolen Bokrijk brengt hulde aan hulpverleners Emelie Wojcik

14 april 2020

13u09 0 Genk Hoewel het Openluchtmuseum Bokrijk deze dagen gesloten blijft voor bezoekers, wil het museum toch zijn steun betuigen aan de hulpverleners. Daarom hebben medewerkers de iconische windmolen van Bokrijk in rouwstand gezet en witte lakens aan de wieken gehangen. De hulde van het museum is momenteel dagelijks te bewonderen op de televisiezenders Eén en Canvas.

De wieken van de molen staan momenteel op ongeveer één wiekbreedte over de top, in rouw- of alarmstand dus. Zo wisten de dorpelingen vroeger dat er iemand overleden was of dat er iets ‘gaande’ was. De witte doeken aan de wieken volgen dan weer het voorbeeld van de witte lakens die over het hele land symbolisch de zorgsector bedanken. “Met dit initiatief wil Bokrijk op geheel eigen manier de hulpverleners eren en iedereen, dichtbij of veraf, een hart onder de riem steken”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk.

Hoewel het openluchtmuseum momenteel niet toegankelijk is, kan de molen alsnog bekeken worden. “Sinds kort heeft Bokrijk namelijk een Feratelcamera in gebruik genomen”, zegt Philtjens. “Deze camera stuurt continu livebeelden van het Openluchtmuseum de wereld in. Iedereen kan voortaan dus van thuis uit de pas gerestaureerde molen uit Mol-Millegem op televisie bewonderen.”

De Bokrijkbeelden zijn elke ochtend op de televisiezender Eén en Canvas te zien, naast andere beelden van natuurgebieden of toeristische bestemmingen zoals skipistes en stranden. Ze verschijnen ook in het buitenland en op de website www.feratel.com.