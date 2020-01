Wim Dries viert tiende verjaardag als burgemeester met tien klusjes Lien Vande Kerkhof

08 januari 2020

19u08 0 Genk Genk gaat in 2020 niet alleen al twintig jaar door het leven als een ‘stad’ van formaat, maar heeft ook al tien jaar dezelfde burgemeester. Wim Dries laat de tinnen verjaardag van zijn sjerp niet zomaar aan zich voorbij gaan en daagt zijn burgers uit om tien klusjes en karweitjes voor hem te bedenken.

“Toen ik tien jaar geleden burgemeester werd, ging ik op wijktour”, vertelt Wim Dries. “Ik draaide een week lang mee in een wijk om zoveel mogelijk mensen te leren kennen en waar kon, een handje toe te steken. Zo ging ik helpen bij verenigingen, hielp ik in een tankstation, deed ik enkele karweitjes voor een turn- en dansvereniging en ging ik zelfs mee op haak- en breiles. Elke ‘wijkweek’ eindigde op vrijdagavond met een gezellige ontmoeting en frietjes.”

Een decennium later wil de burgemeester dezelfde uitdaging aangaan. “Althans, activiteiten in die trant”, verduidelijkt de burgemeester. “Geen hele week per wijk, maar wel tien heel gevarieerde klusjes. Op die manier wil ik samenwerken aan Genk.”

Iedereen die beroep wil doen op de diensten van de Genkse burgervader kan binnenkort zijn creatieve voorstellen doen. “Genkenaren moeten mijn sociale media goed in de gaten houden”, verklapt hij zelf. “Iedereen mag voorstellen doen en we zullen een afwisselende selectie maken.”