Wietplantage ontdekt in woning RTZ

03 juni 2019

21u12 0 Genk Langs de Mieënbroekstraat in Genk heeft de lokale politiezone Carma maandagnamiddag een wietplantage ontdekt. De plantjes werden gekweekt in een woning.

Samen met de politie kwam ook netwerkbeheerder Fluvius ter plaatse, omdat voor de plantage vermoedelijk illegaal elektriciteit werd afgetapt. De woning werd doorzocht en de plantage werd maandag nog ontmanteld en opgeruimd. Over de omvang van de buit bestond maandagavond nog geen duidelijkheid. Evenmin is het duidelijk of er verdachten opgepakt werden.