Wiener Circus houdt nog twee weken halt in Genk Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

18u01 0 Genk Het Wiener Circus houdt naar goede gewoonte halt op het Evenementenplein in Genk. Het Kerstcircus viel al twee weken te bewonderen en loopt nog door tot en met 12 januari.

Het Wiener Circus, opgericht in 1965, is het oudste rondreizende circus van het land. Met een gezelschap van 25 mensen trekt de stoet door heel Vlaanderen onder leiding van circusdirecteur Ricky Cannone. Met acrobaten, trape­ze­acro­baten, clowns, dieren en jongleurs vind je bij Wiener Circus alle vaste personages die je in een circus kan verwachten. De ‘Laserman’ zorgt voor een moderne touch. Er is elke dag een show om 15 uur, en op woensdag, vrijdag en zaterdag ook eentje om 19 uur.