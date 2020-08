Wielrenners botsen tegen elkaar in Hengelhoefstraat Emily Nees

02 augustus 2020

18u22 0 Genk Zondagochtend kwam het tot een botsing tussen wielrenners in de Genkse Hengelhoefstraat. Twee mannen raakten daarbij gewonden. Zaterdag vond er een gelijkaardig tafereel plaats op de Hasseltweg.

Het warme weer brengt heel wat fietsers op de been, zeker in de provincie Limburg. Al leidt dat in sommige gevallen tot gevaarlijke situaties. Zo botsten twee fietsers zaterdag omstreeks 11.00 uur op de Hasseltweg. Een 29-jarige man uit Bilzen en een 64-jarige vrouw uit Gooik liepen daarbij verwondingen op. Op de Vennestaat kwam een fietser dan weer in aanrijding met een voetganger rond 19.00 uur. Enkel de bestuurder van de tweewieler liep daarbij verwondingen op.

Zondag, om iets voor 11.00 uur in de ochtend, zijn op de Hengelhoefstraat enkele wielrenners tegen elkaar geknald. Het waren een 33-jarige man uit Maasmechelen en een 39-jarige man uit Hasselt die daardoor verwond raakten.