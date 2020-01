Wetenschapper ‘computerethiek’ komt naar C-Mine LVKG

13 januari 2020

06u42 0 Genk Moraalfilosoof Katleen Gabriels komt op maandag 27 januari naar C-Mine voor een lezing om Al, algoritme en Machine Learning bevattelijk te maken. Maar vooral: om inzicht te verschaffen in de filosofische en ethische aspecten die bij computertechniek aan bod komen.

Artificiële Intelligentie … kranten staan er vol van, studenten lopen er storm voor, en Finland en Nederland bieden er nationale cursussen over aan. Want wat is AI eigenlijk en moeten we bang zijn voor de gevolgen ervan? Mens-zijn en technologie raken meer en meer verweven en kunnen vaak niet meer los van elkaar gedacht worden. Hier dient zich een dilemma aan dat tot stevige debatten kan leiden. De wetenschapper, die gespecialiseerd is in computerethiek, werkt als assistant professor aan Maastricht University. Voorheen werkte de Zonhovense als docent en onderzoeker aan de VUB en de TU Eindhoven. In 2016 verscheen haar boek Onlife, door Liberales verkozen tot ‘Boek van het jaar 2016’.

Meer informatie op de website van C-Mine