Wereldlichtjesdag in Genk Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

22u05 0 Genk Op Wereldlichtjesdag worden alle overleden kinderen, ongeacht waaraan ze gestorven zijn, hoe oud ze werden of hoe lang het geleden is wereldwijd herdacht. Ook in Genk.

Op 8 december wordt de herinnering aan gestorven kinderen levendig gehouden aan de hand van live muziek en gedichten in de schouwburg van het stadhuis. Luchtacrobaten vertolken gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn en de namen van alle overleden kinderen worden luidop genoemd. Inschrijven kan via lichtjesdag@hotmail.com, de inkom is gratis.