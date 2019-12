Weldra weer smullen in het Stadscafé of Brasserie 360: “Maar er waren nog tal van eetgelegenheden open in stadscentrum” Lien Vande Kerkhof

10 december 2019

06u00 8 Genk De deuren van het Stadscafé zijn vanaf dinsdagmiddag weer open. Wie opnieuw een hapje wilt eten in Brasserie 360 moet nog geduld hebben tot woensdag. In tussentijd roept de Genkse horeca dorstigen en lekkerbekken op om zeker niet thuis te blijven. “Het centrum is én was heus niet op slot. Er zijn meer dan genoeg alternatieven”, klinkt het.

De federale politie en het parket vielen eind vorige week binnen in tal van Limburgse horecazaken in het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met software van de witte kassa om zo belastingen te ontwijken. Voorzitter van Horeca Groot Genk en uitbater van Krok Kaatje Goyens vindt het jammer dat sindsdien de perceptie werd gecreëerd dat het centrum van de stad volledig aan banden is gelegd. “Onze stad biedt tal van lekkere eetzaken”, stelt Goyens. “Mensen moeten niet denken dat het centrum vergrendeld is. Ik raad iedereen aan om de komende dagen gewoon gezellig naar Genk te blijven komen.”

Overal controle

Verder stelt de uitbater van Krok dat tal van horecazaken de voorbije dagen inspectie kregen van de Federale Overheidsdienst. “Waaronder ook mijn eigen restaurant", bevestigt de jonge vrouw. “Alle zaken die met dergelijke software werkten voor hun witte kassa kregen controle. Maar niet iedereen werkt met die ‘frauduleuze’ software. Het is dus zeker niet zo dat wie ‘klant is bij’, automatisch iets misdoet”, waarmee Goyens verwijst naar spilfiguur R.A. uit Zutendaal, de zaakvoerder van Kassa & Co die tal van horecazaken in de provincie van het kassasysteem voorziet.

Hasselt en Maasmechelen

Op maandag gingen ook de deuren van Giuliano in Hasselt en Genk weer open. In de vestiging in Maasmechelen kan al sinds zondag opnieuw getafeld worden. Ook in 5th Avenue in Hasselt kan men sinds maandagavond weer terecht.