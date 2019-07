Wedstrijd Bokrijk Brandmerkt

staat in het teken van Textiel LXB

02 juli 2019

12u00 2

Met Bokrijk Brandmerkt zet het openluchtmuseum van Bokrijk in op het vakmanschap met gebruik van aloude technieken als basis voor het maken van hedendaagse gebruiksvoorwerpen. Onder het label Bokrijk Brandmerkt wordt een wedstrijd uitgeschreven waarbij designers en anderen objecten maken van uiteenlopende materialen. Dit jaar staat de wedstrijd in het teken van textiel. Uit de vele inzendingen werden drie genomineerden die in aanmerking komen voor de Bokrijk Brandmerk Award - de prijs voor de winnaar van de wedstrijd - weerhouden. Het zijn Julie van den Boorn, Salvatore Caltabelloto en Les Monsieurs. Deze laatste bestaat uit een duo: Thomas Renwart en Victor Verhelst! Mensen kunnen op één van de genomineerden stemmen. Hiervoor surfen ze best naar www.bkrkaward.be.