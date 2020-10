Wandelgroep Waas Pasar ruilt Oostenrijk in voor Limburg Emily Nees

11u10 0 Genk Het coronavirus trok een streep door de geplande wandelvakantie van Waas Pasar. In de plaats daarvan trekt de wandelgroep onder het mom van “staycation” een week lang rond in de provincie Limburg.

Wandelgroep Waas Pasar zag haar geplande wandelvakantie met De Wandelkrant in Oostenrijk door Covid-19 wegvallen. De twee organisaties waren genoodzaakt om met een alternatief op de proppen te komen, en kozen uiteindelijk voor een rondje in Limburg.

Zo trekken de 20 natuurliefhebbers een week lang door onze provincie, met Genk als uitvalbasis. Wat er zoal op de planning staat? De Kompelrockwandeling in en rond de Genkse Stiemerbeek, een tocht door De Maten, wandelen door het water in Bokrijk, kuieren in de landduinen van Oudsbergen, het Genkse Thor Park verkennen en de mijnterril beklimmen, verdwalen in de Maasmechelse natuur en struinen door Rivierpark Maasvallei.