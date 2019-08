Waarom de Genkse bibliotheek kans maakt op de titel ‘beste bib van Vlaanderen en Brussel’. Lien Vande Kerkhof

27 augustus 2019

12u26 0 Genk Nog tot en met zaterdag kan je de bibliotheek van Genk aan de titel ‘beste bib van Vlaanderen en Brussel’ helpen door je stem uit te brengen. De winnaar wordt bekend gemaakt op 19 september. De Genkse bib gaat de strijd aan met vijf andere kandidaten die geselecteerd werden uit maar liefst 24 nominaties.

We vroegen aan Anniek Nagels, schepen van cultuur én van de bibliotheek, hoe ze de kansen inschat en waarom mensen op de bibliotheek van Genk moeten stemmen. “Als het aankomt op een plek die superdivers is en mensen van alle soorten komaf verbindt, zullen we ongetwijfeld hoge toppen scoren. Het unieke aan de Genkse bibliotheek is dat we de héle wereld hier binnenkrijgen. Dus ja, dan durf ik deze bib gerust naast de andere topkandidaten leggen.” Wie de Genkse schepen vreest als grootste concurrent? “De Aaltsertse bib Utopia die flink gepromoot wordt door Steven Van Herreweghe én ook gewoon heel erg mooi is.”

Bib-ambassadeursschap

“Nog een grote troef? Het bib-ambassadeurschap. Jongeren die zich verveelden en daarom zomaar wat rondhingen in de bibliotheek krijgen van ons bepaalde aansprakelijkheden. Ze worden verantwoordelijk gesteld om aan andere jongeren de leefregels van de bibliotheek uit te leggen. Maar het engagement, dat gepaard gaat met een vrijwilligersvergoeding, is véél meer dan louter een zinvolle tijdsbesteding. De jongeren kunnen ook écht terecht bij het personeel van de bibliotheek. Het is een ongelofelijk ervaring die hen vervolledigt in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Ik hoor maak al te vaak ouders die zeggen: ‘Anniek, dat bib- ambassadeursschap is écht niet zomaar een lukrake taak: mijn zoon of dochter bloeit er helemaal van open.’ En dat is ook zo: de bib-ambassadeurs wekken duidelijk respect, enthousiasme en fierheid op. Het vooroordeel dat je bepaalde jongeren niet warm kan maken om een taak op te nemen in de samenleving smelt met dit project dan ook als sneeuw voor de zon.”

Voor elk wat wils

De Genkse bib wil een model zijn voor een hedendaagse inspiratie-, belevings- en ontmoetingsbibliotheek. “Er is werkelijk voor elk wat wils: ze staat er in het midden van ons grote glazen gebouw een vleugelpiano die zowel stilte als voor de bezoekers bespeeld kan worden. Studenten die in de bibliotheek komen studeren kruipen daar ter ontspanning maar al te graag achter. De muziekafdeling werd verder ook uitgebouwd met een live-podium, luisterplekken en lokale expertise.

“Naast een uitgebreide collectie van boeken, strips, kranten, tijdschriften en dvd’s kunnen krantenlezers hier bijvoorbeeld ook hun dag starten. De bibliotheek is ook een veilige plek waar nieuwkomers zich thuis voelen en Nederlands oefenen: daarvoor organiseren we tal van projecten. Bovendien is dit de plek bij uitstek voor Genkse klassen van het basis- en middelbaar onderwijs. We doen er trouwens ook alles aan om het de allerjongsten naar hun zin te maken en hun nieuwsgierigheid en honger naar letters stillen.”

Tenslotte: wat heeft Anniek zelf met de bibliotheek? “Als klein meisje was ik ook al een echte bibliotheekganger. Ik heb de Genkse bibliotheek in al zijn gloren zien groeien door de jaren heen. Ondertussen is het nieuwe bibliotheekgebouw al meer dan tien jaar dé blikvanger op het stadsplein. Onze bib is een open huis en dient ter ieders inspiratie."