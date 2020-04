Exclusief voor abonnees Vrouw van ex-schepen Ali Caglar raakte besmet met corona: “Ik was volledig opgebrand” Emily Nees

15 april 2020

17u47 0 Genk Het coronavirus maakt geen onderscheid, zo ook niet voor Nuray Bagci (46). De vrouw van de Genkse ex-schepen Ali Caglar raakte zelf besmet en belandde in het ziekenhuis. “Ik dacht dat mijn toestand enkel zou verslechteren en dat het hier voor mij zou eindigen.”

Dat Nuray positief testte, is vermoedelijk geen toeval. Door haar jobs komt ze met veel personen in contact. “Ik zit drie dagen per week aan de balie van het provinciehuis. Daar ontsmette ik regelmatig mijn handen. Verder heb ik tot vlak voor de lockdown bezichtigingen begeleid als vastgoedmakelaar.”

Astma

Daarna ging het steeds slechter met Nuray. “Het is een maand geleden begonnen, op een vrijdag midden in maart”, vertelt ze. Hoesten, hoesten en nog eens hoesten. Al deden die eerste symptomen niet meteen alarmbellen rinkelen. “Ik ben zelf astmapatiënt. In de maanden maart en april heb ik altijd wel last van mijn luchtwegen. Na verloop van tijd kreeg ik het steeds benauwder en ging het bergaf met me.”

