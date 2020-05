Vrouw twee keer in één jaar slachtoffer van partnergeweld door twee verschillende mannen Birger Vandael

07 mei 2020

10u41 0 Genk De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 28-jarige man uit Genk bij verstek veroordeeld tot 18 maanden cel voor partnergeweld. Toen de man op 12 juli 2017 tilt sloeg, moesten vriendinnen van het slachtoffer hem tot stoppen dwingen. Later in 2017 werd de vrouw opnieuw slachtoffer van partnergeweld.

Die bewuste dag ging de Genkenaar bij zijn ex-partner kleren ophalen toen er een discussie ontstond. Daarbij schopte de man herhaaldelijk de vrouw, die verwondingen overhield aan haar linkerbeen en linkeroor. De man werd daarnaast ook veroordeeld voor het bezit van een kogelgordel en voor weerspannigheid ten aanzien van de politie op 27 januari 2018. In het verleden werd hij reeds schuldig verklaard aan diefstal met geweld.

Het slachtoffer heeft klaarblijkelijk weinig geluk in de liefde. In het najaar liep ze opnieuw verwondingen op, dit keer aangebracht door een 46-jarige man uit Hasselt. De man sloeg onder meer een steen door haar glazen deur om binnen te raken in haar appartement en haar klappen uit te delen. Deze veertiger werd door de rechtbank in Hasselt bij verstek tot 1 jaar cel en 400 euro boete veroordeeld.