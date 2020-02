Vrouw overleeft nipt brute wurgpoging van ex-man (31): “ik moest zeggen dat ik van je hield om je te doen stoppen” VCT

24 februari 2020

14u50 0 Genk Na een relatie van een paar jaar en een zoontje van vijf, was N. nog altijd verliefd op haar man. Hoewel ze de fysieke agressie van haar ziekelijk jaloerse echtgenoot in 2017 voelde escaleren en zelfs een eerste keer door hem gewurgd werd, gaf ze hem nog een tweede kans. Maar in augustus 2018 moest ze weg. A.U. (31) kneep haar keel zo hard en lang dicht dat ze zijn wurgpoging nog maar nipt overleefde. “Seconden duurden minuten me je vingers rond mijn keel. Besef je wel wat een trauma je hebt veroorzaakt, ook voor je zesjarig zoontje?”

De vaststellingen van de wetsarts waren duidelijk. N. had geluk gehad in augustus 2018 toen ze slachtoffer werd van de laatste wurgpoging van haar ex-man. Die was na het overlijden van zijn vader in 2017 steeds agressiever uit de hoek gekomen, maar N. was blijven geloven in hun relatie. Ze schakelde zelfs professionele hulp in maar toen ze in augustus 2018 toch besliste om een einde te stellen aan haar gewelddadige relatie, sloegen de stoppen van haar ziekelijk jaloerse man door.

Besef je wel hoe het voelt als je zesjarig zoontje je te hard knuffelt en je een paniekaanval krijgt, waarna de jongen vraagt ‘heb ik je te hard gekild?’ Slachtoffer N.

Paniekaanval

Voor de strafrechtbank in Tongeren confronteerde ze haar ex-man, de vader van haar zoontje, met het trauma dat ze nog steeds met zich meedraagt. “Besef je wel hoe het voelt als je een paniekaanval krijgt als je zoontje je te hard knuffelt en daarna vraagt ‘wat is er mama, heb ik je te hard gekild?’ Om vast te stellen dat een zesjarig jongen die woorden kent, niet alleen van ze te horen maar van ze te hebben gezien?”

Doodsangsten

Het slachtoffer dacht dat haar laatste uur geslagen had. “Ik was doodsbang. Seconden voelden als minuten met je vingers rond mijn nek. Ik moest liegen en zeggen dat ik van u hield om u te doen stoppen. Het is heel erg dat ik achteraf moest horen dat het zo erg niet was, en dat ik waarschijnlijk toch niet was doodgegaan. Ik was lange tijd verliefd en zag daarom niet hoe beschadigd onze relatie eigenlijk wel was.”

Hulp gezocht

A.U. uit Genk kreeg na de feiten een contactverbod opgelegd en riskeert een celstraf van 18 maanden. Een deel van die celstraf kan met uitstel opgelegd worden onder voorwaarden. Een begeleiding van zijn agressieprobleem is absoluut noodzakelijk, maar dat had A.U. zelf ook al begrepen. “Ik heb er toen onmiddellijk zelf voor gekozen om hulp te zoeken en me te laten begeleiden,” benadrukte de dertiger. “Wat ik gedaan heb, is niet goed te praten. Het had nooit moeten gebeuren.”

De beklaagde vroeg om de schadevergoeding van 8.500 euro die zijn ex-vrouw vorderde te beperken. De garagist heeft intussen een nieuwe relatie en ook het contact met zijn zoontje is hersteld.

Vonnis volgt op 23 maart.