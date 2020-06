Vriend van schutter die ‘geplande executie in maffiastijl’ uitvoert krijgt eerst vijf jaar cel maar wordt in beroep vrijgesproken, schutter zelf en zijn neef krijgen zwaardere straf VCT BVDH

03 juni 2020

14u00 0 Genk Op 11 december 2017 vuurde Rayan M. (24) zeven kogels af op een rivaal nadat zijn neef Zidane S. (21) het voertuig van het slachtoffer in de Nieuwstraat in Genk had klemgereden. De Op 11 december 2017 vuurde Rayan M. (24) zeven kogels af op een rivaal nadat zijn neef Zidane S. (21) het voertuig van het slachtoffer in de Nieuwstraat in Genk had klemgereden. De ‘afrekening in maffiastijl’ , die naar verluidt rond een drugskwestie draaide, leidde ook tot een celstraf van vijf jaar, deels met uitstel, voor vriend M.S. (21) die als passagier in de auto meereed. De twintiger, amper achttien jaar oud op het ogenblik van de feiten, heeft altijd volgehouden dat hij niet wist dat Ryan die dag een wapen bij zich had. Voor het hof van beroep werd de jongeman nu vrijgesproken. De schutter zelf en zijn neef werden zwaarder gestraft.

De strafrechtbank in Tongeren veroordeelde Ryan M. (24) en zijn neef Zidane S. (21) uit Genk in mei vorig jaar tot 13 en 11 jaar cel voor de ‘raid’ die ze op 11 december 2017 uitvoerden. Zidane reed met een Chevrolet de witte Volkswagen waarin het slachtoffer zat, klem. Rayan stapte uit en vuurde met een handvuurwapen zeven kogels af op “alles wat bewoog” in de auto van zijn rivaal. Een Lijnbus met kinderen tussen de 10 en 12 jaar reed voorbij op het ogenblik van de schietpartij, waardoor enkele jonge passagiers alles zagen gebeuren. Slachtoffer M. (28) werd getroffen door drie kogels in de arm.

Enkel met vuisten

Genkenaar S. (21) zat als passagier in de auto van de schutter en zijn neef. Hij heeft altijd beweerd dat hij niet wist dat Ryan een vuurwapen bij zich had en dat hij dacht dat er “enkel met de vuisten gevochten zou worden”. Hij was na de feiten ook zeven dagen spoorloos.

Hoewel de Genkenaar zelf de vrijspraak had gevraagd, werd hij in mei vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, en een ontzetting uit de rechten voor tien jaar. Maar het hof van beroep in Antwerpen sprak de jonge twintiger vandaag vrij.

Gewapende executie

“De beklaagde S. was weliswaar op de hoogte van de voorafgaandelijke verbale discussie tussen de rivaliserende partijen waarbij hij geen enkele rol had. Uit geen enkel concreet element blijkt dat hij ingestemd had en betrokken was bij het plan om een gewapende executie te gaan uitvoeren”, klonk de motivering van het arrest.

Hij heeft 2,5 jaar in onzekerheid geleefd door de slechte film waarin hij ongewild beland is. Nu kan hij weer verder bouwen aan zijn toekomst Tom Van Overbeke, advocaat van de vrijgesproken twintiger

Bijzonder tevreden

Tom Van Overbeke, de advocaat van S., bevestigt dat de twintiger opgelucht is. “Hij is bijzonder tevreden dat het hof hem over de hele lijn vrijgesproken heeft. Gedurende 2,5 jaar hebben hij en bij uitbreiding zijn familie in onzekerheid geleefd over wat er met hem zou gebeuren. De slechte film waarin hij ongewild belandde, is echter afgelopen en hij kan vanaf nu weer verder bouwen aan de toekomst.”

Schutter Rayan M. en zijn neef Zidane S. werden door het hof van beroep veroordeeld tot zwaardere celstraffen van 15 jaar en 13 jaar. Ook de ontzetting uit de rechten voor tien jaar blijft voor hen behouden. Zij moeten nu instaan voor de betaling van de schadevergoedingen, die nu al oplopen tot ruim 28.000 euro.