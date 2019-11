Vorming “eerste hulp” voor gemeenteraadsleden Lien Vande Kerkhof

20 november 2019

07u58 0 Genk Gemeenteraadslid Anita Laporte (CD&V) roept de hele raad op zich te engageren voor een cursus eerste hulp. “Als raadsleden komen wij met veel Genkenaren in contact en bevinden wij ons regelmatig op plekken met veel mensen, waar allerlei dingen gebeuren”, stelde Laporte in de gemeenteraad. “Ons dienstbetoon hoort niet alleen materialistisch te zijn. Kunnen we ons niet laten opleiden zodat we gepast kunnen reageren als de nood dat vraagt?”

Burgemeester Wim Dries gaf onmiddellijk te kennen het initiatief te steunen in de hoop dat alle fracties hieraan deelnemen. “Het Rode Kruis organiseert twee ‘in-house’ opleidingen die hiervoor in aanmerking komen”, zei Dries. “Het gaat over ‘Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen’, waar je leert wat je moet doen wanneer je kleinkind, echtgenoot of buurman thuis een ernstige wonde heeft opgelopen. De opleiding duurt 3 uur, kost 150 euro voor een groep van maximaal 15 cursisten per keer. Er is ook een ‘initiatie reanimeren en defibrilleren’. Ook deze opleiding duurt 3 uur. We willen als stad de fracties tegemoet komen in de kost van de cursus voor degenen die willen meedoen. De kosten voor de opleiding kunnen worden betaald met het vormingskrediet voor mandatarissen.”