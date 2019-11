Voorzitter sp.a-Limburg introduceert reizende Anne Frank-tentoonstelling als antwoord op brand in Bilzen Lien Vande Kerkhof

18 november 2019

08u30 0 Genk Een reizende Anne Frank-tentoonstelling, die in elk Vlaamse gemeente kan worden opgesteld, moet mensen aan het mijmeren zetten over de toenemende verharding van de maatschappij. Dat is het plan van Limburgs sp.a-voorzitter Alain Yzermans dat zaterdag op ROODNODIG, een vormings- en netwerkmoment voor socialistische militanten in Genk, uit de doeken werd gedaan.

“Het idee spookte al langer door mijn hoofd”, vertelt Yzermans. “Maar gezien de recente ontwikkeling rond een toekomstig asielcentrum in Bilzen heb ik versneld op de startknop gedrukt.”

Collectieve geheugen

Met het tijdloze verhaal van Anne Frank doet Yzermans een appel op onze collectieve geheugen. “We moeten oppassen met een systeem en en context waar we mensen tegenover elkaar plaatsen en snel naar een eenvoudige oplossing grijpen” stelt de Limburgse voorzitter. “Het is meer dan ooit belangrijk dat de geschiedenis elke dag opnieuw wordt doorgegeven. Het verhaal van Anne Frank is een hefboom om mensen te doen nadenken over wat er in onze eigen omgeving en tijdsgeest gebeurt.”

Anne Frank, de personificatie van de Holocaust, dook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder en werd na haar dood wereldberoemd met haar dagboek dat “Het Achterhuis” getiteld werd. “Inspiratiefabriek Curieus, onze socio-culturele tak, neemt de invulling van de tentoonstelling voor zijn rekening”, zegt Yzermans. “We kiezen voor een klassieke formule met foto’s, tekst en dagboekfragmenten op panelen.”

2020

De voorzitter, die zelf burgemeester is van Houthalen-Helchteren, hoopt de tentoonstelling in zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten op te voeren. “Dit is geen louter politiek verhaal, de boodschap staat los van eender welke ideologie. Begin 2020 moet het project van start gaan in de vorm van een rondreis. Ik hoop de aftrap te kunnen nemen op een centrale plek tijdens een groter evenement, maar kan daar nog niet veel over uitweiden.”

Conner Rousseau

Yzermans onthulde het idee zaterdagvoormiddag in het Genkse Thorpark. Limburgse militanten, mandatarissen en symphatisanten van de sp.a kwamen daar samen voor een vormingsmoment. Ook Nieuwbakken partijvoorzitter Conner Rousseau was aanwezig om de menigte toe te spreken.