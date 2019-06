Voorlopig geen erkenning nationaal

park Hoge Kempen als werelderfgoed “We trekken dossier terug, we gaan voor een bijstelling” LXB

13 juni 2019

12u00 0 Genk Het panel van 20 experts dat de aanvraag voor erkenning van het nationaal park Hoge Kempen als werelderfgoed door Unesco - het park is 6000 hectare groot en het enige in Vlaanderen - doorlicht, geeft een negatief advies. Het betekent dat het nationaal park voorlopig geen werelderfgoed zal worden. Voorlopig want Vlaams minister- president Geert Bourgeois en de stuurgroep achter de aanvraag tot erkenning - hierin zitten ook de zes gemeenten die deel uitmaken van het nationaal park - geven zich niet verloren. “We hebben gesloten om het dossier terug te trekken”, reageert Bourgeois in z’n functie als minister van monumenten en landschappen.

Aanpassing

“Hierdoor bewaren we in de toekomst de mogelijkheid om een aangepast dossier in te dienen bij Unesco (zetel is in Parijs waar januari 2018 een delegatie met burgemeester van Genk Wim Dries naar toe ging om het dossier in te dienen)”, licht hij toe. “Als we dat niet doen, is de kans groot dat het Unesco Werelderfgoedcomité het advies van de experts overneemt. Het comité neemt meestal het advies over”, stelt Johan Van Den Bosch, de directeur van het regionaal landschap Kempen & Maasland dat het nationaal park beheert en mede het dossier voor de erkenning heeft samengesteld.

Terug indienen

“De beslissing van het comité is dan niet meer terug te draaien. Het dossier terugtrekken houdt in dat we nog een kans hebben op een erkenning, en die kans gaan we met beide handen grijpen”, zegt Johan Van Den Bosch. De experts baseren hun negatief advies op het feit dat de uitzonderlijke universele waarde van het nationaal park als ruraal en industrieel transitielandschap onvoldoende bewezen is. “Wat het concreet inhoudt, moeten we nog achterhalen”, vervolgt hij. “We gaan nu kijken of en hoe we tegemoet kunnen komen aan de opmerkingen van de experts. “Aan de kwaliteit van het dossier ligt het niet, en ook niet aan de inzet van de partners in de regio en de vele vrijwilligers die waken over het erfgoed van het nationaal park. Op veel punten krijgen we van de experts een positieve beoordeling.”

Finalist

Het negatief advies komt aan als een koude douche. “Om het in voetbaltermen uit te drukken: we speelden de finale van de wereldbeker maar we zijn tweede geworden”, vindt Johan Van Den Bosch. “Nog nooit is in Vlaanderen een organisatie die een aanvraag indient voor de erkenning van een landschap zo ver geraakt. Het is niet over en out, we blijven strijdvaardig. We hebben 10 jaar aan het dossier gewerkt, en de 400.000 euro die het to nog toe heeft gekost is geen weggegooid geld. We hebben tijdens de hele rit véél bruikbare kennis opgedaan. De op gang gebrachte dynamiek rond de leefbaarheid en uitstraling van de tuinwijken van Eisen, Winterslag, Waterschei en Zwartberg mag niet stilvallen.”