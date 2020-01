Voorbijgangers ‘vinden’ Ferrari op brug in Genk: “Gestolen en achtergelaten door dieven” Marco Mariotti

03 januari 2020

15u18 38 Genk Wie vannacht rond 3 uur over de Henry Fordlaan in Genk reed, moest twee keer in zijn ogen wrijven. Boven op de brug stond er een Ferrari 348 TS stil, pal in het midden van de rijbaan. Na onderzoek bleek het voertuig een tijdje eerder te zijn gestolen. De eigenaars zijn op verlof en komen uit de lucht vallen.

Met de lichten aan, het venster naar beneden en de deuren uit het slot. Zo stond de Ferrari in de nacht van donderdag op vrijdag stil op de Henry Fordlaan in Genk. Voorbijgangers konden hun ogen niet geloven en vonden het vooral een bijzonder vreemde zaak. “De lichten brandden nog en er zat niemand in de wagen”, vertelt een getuige. “Achterin lag een paraplu, maar in de omgeving was er helemaal niemand te bespeuren. Het voertuig stond er ook onveilig. Héél vreemd.”

Niet veel later kwamen twee agenten van politie CARMA ter plaatse om navraag te doen.

Uit onderzoek bleek het om een Ferrari te gaan, die in het bezit is van een Hasselaar. Er werd contact opgenomen met de man, maar die was zich van geen kwaad bewust. De eigenaar zit zelf in het buitenland en had de laatste dagen niét meer met zijn wagen rondgereden.

Garagebox opengebroken

De Hasseltse politie werd op de hoogte gebracht en trok naar het adres van de Hasselaar. Daar bleek de garagebox waar de Ferrari geparkeerd stond effectief opengebroken. “Maar wanneer de wagen is gestolen, zal verder moeten blijken uit het onderzoek.” Kans bestaat dat de feiten nog maar kort voordien waren gepleegd.

De politie liet het voertuig takelen en houdt een uitvoerig sporenonderzoek. “Ik had hem nochtans zélf gevonden, maar mocht hem helaas niet houden", kan één van de getuigen nog lachen. Waarom de dieven hun rit staakten, is niet duidelijk. Mogelijk deed er zich een technisch defect voor. De politie tast voorlopig nog in het duister.

De prijs van de sportwagen schommelt momenteel tussen de 50.000 en 100.000 euro op tweedehandssites. De eigenaar zou de wagen sinds 2017 in zijn bezit hebben.

De Ferrari 348 GTB werd gebouwd in 1989 en bleef in productie tot begin jaren negentig. Kenmerkend is de ophanging die aan de grond kleeft, en de strepen aan de zijkant.