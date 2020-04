Volksvertegenwoordiger spreekt Beke emotioneel toe: “Hoe moeten we onze mensen beschermen?” Emily Nees

16 april 2020

15u03 4 Genk De Genkse volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (PVDA) heeft donderdag een emotionele video gepost. Hij vraagt daarin aan Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) om geen bezoek toe te laten in zorginstellingen. “De meerderheid van de overledenen komt uit woonzorgcentra. En dan zet u de deur open voor het virus.” Ondertussen heeft Beke laten verstaan dat de beslissing niet onmiddellijk van kracht zal gaan.

“Meneer de minister, het was voor mij een hele korte nacht”, vertelt Gaby Colebunders (PVDA) in zijn video op Facebook. “Ik ben blij dat ik u gisteren niet te woord stond, want dan zou ik minder vriendelijk zijn geweest.”

“Ik praat hier nu niet als volksvertegenwoordiger van PVDA, maar als bezorgde echtgenoot en vader. In deze periode is er geen plaats voor politieke spelletjes. We moeten samen naar oplossingen zoeken”, vult hij aan.

Gebrek aan beschermingsmiddelen

“De laatste weken heb ik samen met directies van zorginstellingen gezocht naar beschermingsmiddelen. Die mensen hebben echt wel het beste voor met de bewoners. Ze bellen dagelijks, met tranen in hun ogen en trillende stem, om te zeggen dat ze geen FFP2-maskers meer hebben, hun handgels op zijn...”

“Mijn echtgenote is ook een zorgkundige. Elke dag gaat ze met hart en ziel naar haar werk, gewoon om die mensen een zo goed mogelijk leven te geven. Ze neemt haar job heel serieus. Doorheen de dag blijft ze thuis, uit angst dat zij degene zou zijn die het virus binnenbrengt. Dat zou ze zichzelf nooit vergeven. Haar verhaal is dat van duizenden andere zorgverleners die zich dag in, dag uit inzetten.”

Eenzijdige beslissing

“Op het moment dat 70 tot 80% van de overlijdens per dag uit de zorginstellingen komt en je denkt dat de maatregelen nog strenger zullen worden, treft u gisteren de maatregel waar u één bezoeker toelaat. Ik snap dat u het goed bedoelt en dat die mensen schreeuwen om hun familie en andersom ook.”

“In de andere instellingen, waarmee ik dagelijks in contact sta, hoor ik hetzelfde verhaal: we hebben totaal geen mondmaskers meer. Ze zijn op. Hoe moeten we onze mensen beschermen? En dan neem jij een eenzijdige beslissing, zonder de instellingen te kennen, waar je gewoon de deur openzet voor het virus.”

Dochtertje met beperking

“Ik heb zelf een gehandicapt dochtertje. Ik zou mijn leven geven voor haar. Elke dag doen we er alles aan om haar zo veilig mogelijk in de zorginstelling te houden. Meneer de minister, mijn kind is mijn alles. Ik zou geld geven voor een knuffel te geven na vijf weken. Maar ik wil haar ook nog kunnen knuffelen na 2 mei.”

“Uw opdracht: trek die maatregel in. Laat ons er samen aan werken, zodat ik ook de rest van mijn leven mijn dochter kan knuffelen.” Intussen heeft Beke op Twitter laten weten dat de nieuwe richtlijn niet meteen zal worden uitgevoerd.



