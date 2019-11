Voka en VKW betreuren Genkse bedrijfsbelasting op oppervlakte Lien Vande Kerkhof

07u11 0 Genk Voka - Kamer van Koophandel Limburg en VKW Limburg betreuren de belasting op oppervlakte die woensdag in het nieuwe meerjarenplan werd voorgesteld. Een 5000-tal Genkse bedrijven moet het financiële plaatje van de stad terug in evenwicht brengen. Het stadsbestuur is op zoek naar 7 miljoen extra inkomsten, waarvan Genkse ondernemers 4,3 miljoen moeten ophoesten.

Beide organisaties beschuldigen het stadsbestuur van een niet bijster vooruitziende blik. “Als we het voorlopige budgetplan bekijken, kunnen we niet anders dan ons afvragen of de stad niet meer inspanningen geleverd kon hebben om de uitgavengroei onder controle te houden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De opgesomde redenen zijn misschien begrijpelijk, maar vooral ook niet nieuw”, vult Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg aan. “Had men vanuit een duurzamer financieel beleid dit niet beter kunnen voorbereiden en doorvoeren zonder de drastische ingreep die men nu lanceert?”

“Incasseringsvermogen niet eindeloos”

Daarnaast hebben zowel Voka als VKW het gevoel dat de rekening alweer te makkelijk doorgeschoven wordt naar de bedrijven zonder eerst in eigen boezem te kijken. “De verdeling van de belasting maakt duidelijk dat de grootste werkgevers wederom het hardst getroffen zullen worden. Het stadsbestuur moet beseffen dat ook hun incasseringsvermogen niet eindeloos is. Het is te gemakkelijk om hen steeds de factuur voor te schotelen,” stelt Leten.

“Het is goed dat men de inspanningen spreidt en het geld niet alleen bij de bedrijven gaat halen, maar niettemin blijken zij nu op te draaien voor het merendeel van de nieuwe inkomsten die men wil genereren”, aldus Lemmens. “In de vorige legislatuur werden bedrijven nog ondersteund om extra tewerkstelling te creëren door middel van de aanwervingsbonus. “Het totale budget daarvoor, 4 miljoen euro, wordt nu echter in een klap 6 keer teruggevraagd. Hopelijk gaat dit niet ook minstens evenveel jobs kosten als ze toen hebben opgebracht.”