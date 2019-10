Voetbalclub K. Bokrijk Sport start met ploeg voor meisjes vanaf 4 jaar: “Vraag naar meisjesvoetbal groeit meer dan ooit” Lien Vande Kerkhof

01 oktober 2019

19u10 0 Genk Voetbal is al lang geen sport meer voor alleen maar jongens. “De vraag naar meisjesvoetbal groeit meer dan ooit”, zegt Sarah Geurts, verantwoordelijke van de meisjeswerking in K. Bokrijk Sport. De club is gestart met een ploeg voor meisjes vanaf vier jaar, een primeur in Limburg.

Hoewel Aurora Bomoi al in het zesde leerjaar zit komt deze nieuwe sportopportuniteit voor haar beter laat dan nooit. “Op de speelplaats ben ik altijd aan het voetballen en de jongens in mijn straat hebben mij al veel trucjes geleerd. Maar ik merk toch dat jongens in voetbal nog vaak bevoordeeld zijn. Terwijl voetbal in mijn ogen een jongens én meisjessport is.”

De jonge speelster oefende haar skills de voorbije maand op het FootFestival, een reeks losse trainingsdagen die K. Bokrijk Sport organiseerde om meisjes warm te maken voor de sport. “We lieten de allerjongsten ludieke voetbalspelletjes spelen en technische circuits uitproberen”, zegt verantwoordelijke van de meisjeswerking in Bokrijk Sport Sarah Geurts. “De vraag naar meisjesvoetbal groeit meer dan ooit. Het is niet langer ‘jongensachtig’ om te voetballen, voetballende meisjes zijn zelfs megacool. Die vooruitgang is grotendeels te danken aan het succes van de Belgian Red Flames en het Nederlandse elftal. ”

Limburg hinkt achterop

Geurts is naast drijvende kracht achter de gloednieuwe meisjeswerking van Bokrijk ook trainer van KRC Genk Ladies U15 en regioverantwoordelijke Limburg Futbalista-project van Voetbal Vlaanderen. “De meisjes bij KRC Genk Ladies voetballen vanaf 10 jaar wel in aparte meisjesgroepen, maar daar geraak je pas binnen na zware selecties. Voor jonge meisjes die gewoon graag een potje voetballen was er in Limburg tot nu toe geen enkele gelegenheid. In tegenstelling tot Vlaams-Brabant en Antwerpen, is er in onze provincie geen competitievoetbal voor kleine meisjes.

“Eerlijk? Ik voetbal nog niet zo lang", verklapt Aurora. “Maar ik voetbal niet per se liever met meisjes. Met jongens spelen is weliswaar uitdagender, maar ik leer dan wel veel bij.” Geurts bevestigt dat het technisch gezien zeker een goede zaak is om meisjes te leren voetballen in een jongensploeg. “Maar dat is eigenlijk vaak naast de kwestie”, zegt de trainster. “Veel meisjes ontdekken voetbal pas op latere leeftijd. Op dat moment hebben mannelijke leeftijdsgenootjes vaak al een voorsprong en wordt de drempel veel te groot. Maar ook cultuurverschillen spelen mee. Hier in Genk leeft haast elk te verzinnen nationaliteit, en het is niet voor alle ouders even evident om hun dochter naar een ‘jongensploeg’ te sturen. Door het oprichten van een meisjesploeg is er voor elk wat wils. Je hebt trouwens ook veel jonge meisjes die gewoon een leuke hobby willen uitoefenen met hun vriendinnen, hé. Meisjes onder elkaar. Of dat nu tennis, ballet of voetbal is…”

Meisjescompetitie

De cijfers van Voetbal Vlaanderen spreken alvast voor zich. Vlaanderen telt momenteel 28.000 vrouwelijke voetbalspelers, waarvan 3.100 in Limburg. “Dat laatste cijfer kan dus véél beter”, stelt Geurts. “Van die 3.100 zijn er slechts 1.100 Limburgse meisjes jonger dan 18 jaar. We hopen onze meisjesploeg flink te kunnen uitbouwen en meisjes per leeftijdsgroep te groeperen. Vanaf januari zullen de meisjes deelnemen aan de competitie, al zullen ze voorlopig wel tegen jongensploegjes moeten spelen. Meisjes mogen tot 2 jaar ouder zijn dan de jongens waar ze tegen spelen, dus we zullen de ploegen in een lagere leeftijdsreeks inschrijven. We hopen uiteraard dat andere ploegen ons voorbeeld snel zullen volgen zodat we op termijn een volwaardige meisjescompetitie kunnen uitbouwen.”

Voor meer info kan je terecht bij Sarah (verantwoordelijke meisjeswerking) op het nummer 0474/77.59.83 of stel je vraag via info@bokrijk-sport.be. Er wordt elke donderdag getraind van 18 tot 19 uur.