Vlaanderen geeft groen licht aan Genk Green Logistics op voormalige Ford-site Emelie Wojcik

24 april 2020

16u28

Bron: BELGA 0 Genk De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) het brownfieldconvenant voor de zone B op de voormalige Ford-site in Genk principieel goedgekeurd. Het consortium Genk Green Logistics wil op die gronden een grootschalig logistiek concept ontwikkelen, waarbij de nadruk op nieuwe maakindustrie en logistiek met toegevoegde waarde moet liggen.

Genk Green Logistics verwierf in 2018 de gronden van de voormalige Ford-site met een oppervlakte van 42 hectare. Momenteel is de afbraak van de oude gebouwen op de site aan de gang en worden de eerste twee nieuwe logistieke hallen opgericht. Wanneer het geheel gerealiseerd is, zal dat ongeveer 240.000 vierkante meter aan ruimte en een geschatte duurzame tewerkstelling van 2.000 voltijdse arbeidsplaatsen opleveren.

De invulling van de zone B maakt deel uit van het masterplan voor de site dat in de zomer van 2016 werd voorgesteld. In dit kader ontwikkelen Haven Genk en H. Essers de watergebonden zone C en is de Vlaamse Waterweg momenteel bezig om het toekomstig openbaar domein in de zone A in te richten. Om die ontwikkelingen maximaal op elkaar af te stemmen en de ontsluiting van de zone B te realiseren, verenigen de betrokken partijen zich nu binnen het brownfieldconvenant.

Naast Genk Green Logistics en het Vlaams Gewest zijn ook de stad Genk, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de Vlaamse Waterweg en OVAM partij binnen het brownfieldconvenant.