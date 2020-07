Vlaams minister Wouter Beke brengt bezoek aan Campus O³ Emily Nees

02 juli 2020

12u23 0 Genk Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Gezin en Armoedebestrijding, bracht vanochtend een bezoekje aan Campus O³ in Genk. Hij deed dat ter inspiratie, omdat de Vlaamse regering 1 miljoen euro uittrekt om de Huizen van het Kind te ondersteunen. De minister kon alvast rekenen op een rondleiding en een babbel met enkele medewerkers.

Beke werd samen met Katrien Verhegghe, administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, warm welkom geheten door tal van medewerkers van Campus O³. Het is geen toeval dat Beke uit de 224 Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel die van Genk heeft gekozen.

Pionier

Het Genkse Huis van het Kind mag zichzelf namelijk een pionier noemen. “Al vijf jaar staan gezinnen bij ons centraal”, vertelt Hilde Haerden, hoofd van Campus O3. Ouders kunnen er met hun kinderen terecht met al hun opvoedingsvragen.

“Schepen Anniek Nagels zegt altijd dat we de bouwstenen moeten proberen te lijmen. Maar het leven is vaak complex.” Zo merkten de medewerkers tijdens de quarantaine op dat er nog steeds digitale ongeletterdheid is bij tal van inwoners. “De gemeente heeft dan een helpdesk voorzien om de kinderen te helpen bij het online les volgen. In samenwerking met serviceclubs, KRC Genk en Sint-Vincentius hebben we laptops aangeboden aan scholen en gezinnen waar nodig.”

“Er waren ook onderwijsinstellingen die ons contacteerden, omdat leerlingen zomaar van de radar waren verdwenen of bijvoorbeeld niet op Smartschool konden. Van de 30 hulpvragen daaromtrent, hebben we meer dan de helft kunnen oplossen.”

Werking versterken

Eén van de belangrijkste projecten waar Campus O3 een belangrijke rol in speelt, is misschien wel ‘Ik heb een maatje’. “Het obesitascijfer bij kinderen ligt dan ook erg hoog in onze stad.” Samen met een groep van professionals worden kinderen tussen 8 en 12 jaar begeleid om een gezonder leven te leiden. “Onlangs kregen ze een Fitbit. Daaruit bleek dat velen van hen slechts 300 stappen per dag zetten. Ons gezondheidsprogramma is dus erg belangrijk.”

Om de werking van de Huizen van het Kind te versterken en de samenwerking met andere organisaties te ondersteunen, lanceert de Vlaamse regering een actieplan voor mentaal welzijn. Onder de noemer ‘Zorgen voor Morgen’ wordt 1 miljoen euro voorzien.

Na de speech van Haerden kregen nog enkele andere medewerkers het woord om te vertellen welke verbeterpunten er nog zijn en waar de noden liggen.