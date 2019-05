Vlaams Belang grootste in minstens zes Limburgse gemeenten: “Zélfs in sommige mijngemeenten” Marco Mariotti

26 mei 2019

23u04 27 Genk Een schokgolf door Limburg. De gemiddelde score van het Vlaams Belang kan moeilijk anders omschreven worden voor veel Limburgse gemeenten. Het VB is zowat overal de tweede grootste partij en in Maaseik, Leopoldsburg en Ham wordt zelfs de kaap van 25% gehaald. Het zwart-gele feestje werd gisterenavond gevierd in Bilzen, de thuishaven van VB’er Annick Ponthier.

“België Barst, Linkse ratten, rol uw matten.” De toon bij café South of Heaven aan de Bilzerse Brugstraat is meteen fel als Vlaamse lijsttrekker Chris Janssens samen met Annick Ponthier de overwinning komt vieren. Een harde kern van een tweehonderdtal personen draagt shirts van Voorpost en vlaggen met de Vlaamse leeuw.

“DIt overstijgt onze stoutste dromen en verwachtingen”, zegt Genkenaar Chris Janssens. “Dit signaal kan men niet negeren. Dit is wat ook de Limburger wil. De tijd van voorakkoorden is voorbij, men wil het Vlaams Belang erbij.”

Mijngemeenten

Dat Antwerpen en Ninove hoog gingen scoren, leek voor velen evident. Maar dat Limburg zo geel-zwart zou kleuren, doet zelfs Vlaams Belangers de wenkbrauwen fronsen. “De N-VA schoof CD&V in Limburg eerder al naar de tweede plaats. Wel, wij schuiven ze door naar de derde plaats. Het CD&V-bastion krijgt zware klappen, en dan zien we dat er zelfs mijngemeenten zijn met een migratieachtergrond, waar wij de grootste partij zijn. Kijk naar Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, in Maasmechelen zelfs héél nipt tweede. Dit is geen toeval meer. Dit is een signaal tegen de elite.”

Limburgse Vlaams Belang-minister

Sta ik oog in oog met een toekomstige Limburgse minister? Lydia Peeters werd het ook in de Vlaamse regering. “We willen nog niet spreken over postjes. Morgenvroeg komen we eerst samen met het partijbestuur. De volgende dagen gaan we wellicht spreken met de N-VA, want Bart De Wever zet de deur op een klein kiertje, die wij nog verder willen openduwen. Federaal meeregeren zal wellicht uit den boze zijn, maar in de Vlaamse regering willen we zeker een rol spelen.”

Mooiste dag uit politieke loopbaan Chris Janssens

Chris Janssens

“We zetelen nu in beide parlementen met drie verkozenen. Een primeur voor de partij. Dit is echt meer dan we ooit hadden durven dromen, ik geloof het zelfs nog niet. De geboorte van mijn petekind is de mooiste dag van mijn leven, maar dit is de mooiste dag in mijn politieke loopbaan. Het smaakt naar meer.” Chris Janssens en Roosmarijn Beckers uit Sint-Truiden zetelen sowieso Vlaams. Annick Ponthier heeft een federaal zitje. “Over de anderen verkozenen kunnen we ons nog niet met zekerheid uitspreken.”

Maasland

In Bilzen werd gisterenavond nog een serieus feestje gevierd met militanten van het Vlaams Belang uit alle hoeken van Limburg. Opvallend was de aanwezige hardere kern die zich minder weerspiegelt aan de doorsnee Limburger die toch voor VB stemde. Dat weet ook Marino Keulen (Open Vld) burgemeester van Lanaken, die zijn ‘blauwe’ gemeente zwart-geel zag kleuren. “In oktober behaalde die partij hier nipt twee gemeenteraadszetels. Vandaag winnen zij in Lanaken de verkiezingen. De stem van de man in de straat is bezorgd om migratie, zijn pensioen, de wachtrijen voor sociale woningen. Bepaalde thema’s zijn nu eenmaal moeilijk voor een lokaal bestuur.”

Onrealistisch

Besturen met het Vlaams Belang is ook voor Keulen ondenkbaar. “De partij wìl volgens mij zelfs niet regeren. Kijk in Nederland naar Geert Wilders, die nog sneller uit de regering stapte dan hij erin ging. Ik zie dat hier niet anders: het Vlaams Belang is een èchte oppositiepartij, met onrealistische ideeën. De kiezer wil soms niet horen of die haalbaar zijn, ze wil ze gewoon horen.”