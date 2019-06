Vijvers in groene long De Maten

terug gevoed met proper water LXB

23 juni 2019

12u00 0 Genk Er vloeit weer proper water naar de Maten in Genk, een natuurgebied van 560 hectare dat met de Vallei van de Stiemerbeek deel uitmaakt van De Weyers met 1001 vijvers. Aan de geklasseerde slagmolen (1530), dat al 9 jaar leegstaat, heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in opdracht van de stad Genk enkele ingrepen gedaan. Zo werd de Schabeek losgekoppeld van de Stiemer. “Vroeger lagen die in dezelfde bedding, ze waren alleen gescheiden van een goot waarin de Schabeek liep”, legt Thomas Lemmens, werfleider bij de VLM uit.

Proper water

Bij zware regens raakte de Stiemer met water uit de riolering vervuild met als gevolg dat ook de vijvers in de Maten verontreinigden. “De Schabeek heeft nu een eigen bedding waardoor zuiver water naar de Maten kan stromen”, legt Thomas Lemmens uit. Om het gebied toegankelijker te maken werd een nieuw wandelpad, dat langs de Schabeek loopt, aangelegd. Blikvanger hierbij is het houten knuppel pad dat over een moeras loopt. En langs de Stiemer ligt een nieuw fietspad.

Herbestemming

Met de ingrepen werd een eerste fase van het landinrichtingsplan Slagmolen afgerond. De realisatie ervan kostte 475.000 euro: 137.000 euro van de stad, rest is Vlaams en Europees geld. In een tweede fase krijgt de Slagmolen een nieuwe bestemming en wordt de directe omgeving heringericht. Lotte Luykx, een architecte uit Lommel, mocht in het kader van een wedstrijd, die de Vlaamse Bouwmeester uitschreef, een herbestemmingsonderzoek doen. “Aan de molen kan een plein met parking in de buurt aangelegd”, licht ze toe. “Daar hoort een onthaalpunt bij die bezoekers informeert over de Maten, het landschap, de flora en fauna. Een knooppunt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” En de Slagmolen? Het is een gebouw met een potentie. “Daar kan een B&B of een horecazaak. De Slagmolen kan dienen als uitvalsbasis voor natuurliefhebbers en kunstenaars. Een optie is ook de molen terug laten malen”

Beleving

Schepen van milieu en toerisme Toon Vandeurzen wil de site nieuw leven inblazen. “We zijn de groenste centrumgemeente van Vlaanderen, en we zijn het ons verplicht het groen niet enkel te beschermen”, laat hij horen. “Ook is het belangrijk de Slagmolen en de site er omheen educatief uit te bouwen en een extra beleving te geven. aan scholen.”