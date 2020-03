Vijftiger krijgt vijf jaar cel nadat hij jongen (14) drogeert en verkracht: “dit had nooit mogen gebeuren” VCT

09 maart 2020

14u34 0 Genk Een 52-jarige Bilzenaar is veroordeeld tot vijf jaar cel met uitstel omdat hij G. (31) uit Genk in 2002 als 14-jarige jongen drogeerde en aanrandde. “Door zijn ziekelijke fantasieën beleef ik al jaren nachtmerries in mijn brein,” getuigde het slachtoffer. De man diende pas op later leeftijd klacht in tegen ‘zijn tweede vader’, die hem in de vissport introduceerde.

Slachtoffer G. benadrukte dat hij het trauma tot op de dag van vandaag niet verwerkt krijgt. “Ik herinner mij nog goed dat hij me een verdoving heeft gegeven. Dat liep toen allemaal zo fout, dat hij er een arts heeft moeten bij roepen.” Jarenlang ontkende de vijftiger uit Bilzen dat hij de jongen drogeerde en verkrachtte, maar voor de strafrechter in Tongeren keek hij zijn slachtoffer aan en bekende. “Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb het er zwaar mee dat ik zoveel verdriet heb achtergelaten.”

De Bilzenaar werd al tweemaal eerder veroordeeld omdat hij minderjarige jongens drogeerde en misbruikte. In 2011 zat hij een effectieve celstraf van drie jaar uit. Tijdens zijn gevangenschap stemde de vijftiger in met een chemische castratie. De man gaf in het verleden toe dat hij zich aangetrokken voelde tot tienerjongens en trok geregeld met zijn stoere, getunede auto naar de visplaats in Hengelhoef of het Shulensmeer in Lummen op zoek naar slachtoffers. Daar trakteerde hij hen op cola of frietjes om hun vertrouwen te winnen.

Infuus

Ook slachtoffer G. leerde zijn ‘mentor’ E. kennen via de vissport. Hij getuigde hoe de Bilzenaar zijn vertrouwen als tiener won. “Hij nam me overal mee naartoe. Naar de viswinkel, de tentenwinkel een kledingzaak. Ik moest dan liegen en zeggen dat hij mijn broer was.” Na een tijd beschouwde G. de man zelfs als een tweede vader.

Maar toen E. zijn slachtoffer in 2002 drogeerde en verkrachtte liep het bijna helemaal fout. “Mijn leven is toen in gevaar geweest. Ik herinner me nog dat de dokter die hij er in allerijl bij geroepen heeft mij een infuus heeft gegeven.”

Zwaar verleden

Beklaagde E. gaf pas onlangs, bijna twintig jaar na de feiten, het misbruik toe. “Mijn verleden is enorm zwaar. Ik heb dit nooit willen doen, maar het is me wel overkomen. De pijn en het verdriet die ik heb achtergelaten bij slachtoffers laat enorme diepe sporen na bij hen en daar heb ik het zwaar mee. Ik wil oprecht mijn spijt betuigen. Ik ga ook dagelijks naar het graf van mijn moeder om op mijn knieën vergiffenis te vragen voor wat ik heb gedaan.”

Schadevergoeding

Voor het toegekende uitstel van de celstraf moet E. vijf jaar lang strenge voorwaarden naleven. Een daarvan is dat hij zich moet laten begeleiden voor zijn afwijkende seksuele beleving. Naast de celstraf werd E. ook voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten. Voor activiteiten met minderjarigen werd hij gedurende twintig jaar ontzet uit zijn rechten. Aan het slachtoffer moet de Bilzenaar een schadevergoeding van ruim 5.300 euro betalen.