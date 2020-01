Vijftiger krijgt acht jaar cel voor verkrachting van stiefdochter (9) en nichtje (6) VCT

09 januari 2020

16u55 0 Genk V. (53) uit Genk is veroordeeld tot acht jaar cel omdat hij zijn stiefdochter en zijn nichtje herhaaldelijk verkrachtte en aanrandde. De meisjes waren tussen de zes en negen jaar oud toen het misbruik plaatsvond. De man werd ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet.

De twee slachtoffers deden, zonder dat ze het van elkaar wisten, jaren na het misbruik aangifte van de feiten. Nicht S. stapte in juni 2017 als 32-jarige vrouw naar de politie en meldde hoe ze in 1994 herhaaldelijk verkracht werd door oom V. in haar ouderlijke woning in Genk. De broer van haar vader woonde toen een tijd bij het gezin in. Ze moest zwijgen over het misbruik, anders zou hij haar iets aandoen. Als 13-jarig meisje had ze het misbruik ook gemeld aan enkele leerkrachten op school. Volgens het slachtoffer hadden de feiten haar jeugd volledig verwoest en haar latere relaties aangetast.

Stiefvader

Door haar aangifte legde de politie de link met de aangifte van het andere slachtoffer. In 2010 had het meisje, toen 12 jaar oud, in een verhoor bij de politie gemeld hoe ze vanaf haar zes jaar herhaaldelijk verkracht en misbruikt werd door haar stiefvader. Het betrof dezelfde man, V. uit Genk, die tussen 2004 en 2007 inwoonde bij de moeder van het meisje in Beringen.

Zelfde modus operandi

V. ontkende de verkrachtingen zelf maar de strafrechtbank in Tongeren achtte de feiten bewezen. Er werd onder meer verwezen naar de verklaringen van de slachtoffers, twee dames die elkaar niet kenden en die onafhankelijk van elkaar gedetailleerde verklaringen aflegden over hetgeen zijn meemaakten en waaruit eenzelfde modus operandi bleek. “Beide slachtoffers hebben jarenlang remming gevoeld om aangifte te doen van de feiten. Ze deden dit uiteindelijk alsnog omdat de feiten hen hun hele leven al achtervolgden en hun bleven parten spelen.”

Aan de twee slachtoffers moet V. elk een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro betalen.