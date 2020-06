Vijftiger bedreigt bejaarde moeder (84) en perst haar af: “Ze bracht hele dagen door in de bibliotheek, zo bang was ze van hem” VCT

04 juni 2020

16u31 0 Genk Een 53-jarige Genkenaar is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden omdat hij zijn bejaarde moeder (84) bedreigde en haar afperste. “Een schrijnende situatie want hij laat zijn moeder nu nog steeds niet met rust. De vrouw brengt hele dagen door in de bibliotheek, zo bang is ze van hem.”

De vijftiger perste zijn moeder al langer af voor sommen geld. Ook in november vorig jaar eiste hij een bedrag van 400 euro van de bejaarde vrouw voor een boot die hij gekocht had in Antwerpen. Daar zou hij naar verluidt op gaan wonen.

Les niet geleerd

De moeder is volgens haar advocaat doodsbang van haar zoon. “Die man heeft zich met een smoes laten inschrijven bij haar, maar hij ligt in bed en zij moet op de zetel slapen. Zijn moeder brengt ook hele dagen door in de bibliotheek omdat ze zo bang is van haar zoon.”

De Genkenaar kreeg eerder al een uithuiszetting opgelegd maar heeft zijn les intussen nog niet geleerd, benadrukt de advocaat van het bejaarde slachtoffer nog. “Hij bestookt zijn moeder met sms’en en dist allerlei verhalen op. Hij heeft haar ook bedreigd dat als ze zich durfde burgerlijke partij te stellen, dat hij dan het kot kort en klein zou slaan.”

Hulp geweigerd

Ook de aanklager bevestigde dat de vrouw elke ochtend rond 7u uit haar woning wegvlucht voor haar zoon en dat haar zoon haar al sinds 2018 terroriseert. “Wat mij verontrust is dat hij tot op vandaag elke hulp weigert. Hij moet een duidelijk signaal krijgen dat hij hulp nodig heeft.” Daarom vroeg de aanklager om de gevorderde straf van 18 maanden cel met uitstel onder voorwaarden op te leggen zodat de vijftiger zich kon laten begeleiden.

“Hier klopt allemaal niets van”, sneerde de vijftiger zelf halsstarrig voor de strafrechtbank in Tongeren tijdens de behandeling van zijn zaak, nog voor er een vonnis uitgesproken werd. “Ik wil in beroep gaan.”

Effectieve celstraf

De strafrechtbank oordeelde dat de man zich wel degelijk agressief opstelde naar zijn moeder en haar geld afperste. “Zijn agressieve houding ten opzichte van zijn bejaarde moeder maakte het voor haar onmogelijk om op een rustige en veilige wijze haar oude dag door te brengen.”

De celstraf van 18 maanden werd effectief opgelegd zonder uitstel. “Uit wat de beklaagde zei, kon duidelijk afgeleid worden dat er geen enkele bereidheid was om zichzelf te laten begeleiden of voorwaarden na te leven.”

De Genkenaar moet ook een schadevergoeding van 1.250 euro betalen aan zijn moeder.