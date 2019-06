Vijf gangsters opgepakt na misgelopen cocaïnetransport met zware gevolgen MMM/PLA

20 juni 2019

17u38 0 Genk De politie heeft vandaag vijf mannen opgepakt gelinkt aan afrekeningen in 2017 en 2018 binnen het drugsmilieu. De incidenten ontstonden nadat 150 kilo geïmporteerde cocaïne plots verdween.

In december 2017 ontstond onrust in het drugsmilieu, omdat een deel van een partij cocaïne verdwenen zou zijn. Er zou 350 kilo cocaïne besteld zijn, en aangekomen in de Antwerpse haven, maar de deal liep anders dan afgesproken. 150 kilo coke verdween, met héél wat commotie als gevolgd.

Tussen 13 december 2017 en 1 januari 2018 resulteerde dat in een aantal zware incidenten: een ontvoering van enkele uren van een 30-jarige man in Maasmechelen, het gooien van een granaat naar een woning in Lanklaar en het beschieten van een woning in Dilsen-Stokkem.

Huiszoekingen

Vandaag zijn er op 25 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen die nauw hebben samengewerkt met FGP Limburg en met de lokale politiezones CARMA, LAMA en Maasland. Dat gebeurde op plaatsen in Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Bree, Maaseik, Antwerpen, Berchem, Brasschaat, Deurne en Brecht.

Vijf Limburgers van 30, 34, 43, 43 en 46 zijn gearresteerd. Ze zullen worden verhoord en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Het onderzoek wordt geleid door de onderzoeksrechter in Antwerpen, onder meer omdat de geweldsincidenten gelinkt zijn aan een partij cocaïne in de haven van Antwerpen.