Vijf diefstallen in politiezone CARMA BVDH

11 augustus 2019

19u25 0 Genk In politiezone CARMA waren er afgelopen weekend minstens vijf diefstallen. Bij een bedrijf op het industrieterrein Kanaal-Noord in Bree zijn batterijen van vrachtwagens gestolen.

De diefstal is zaterdagochtend vastgesteld. In een appartementsgebouw in de Genkse Centrumlaan is een fiets gestolen. De diefstal is zondagochtend aan de politie gemeld. In een horecazaak in de Hoefstadstraat en in de Winterslagstraat is vrijdag- op zaterdagnacht ingebroken. Onbekenden gingen er aan de haal met geld uit de kassa. Ook een woning in de Marcel Habetslaan kreeg in dezelfde nacht inbrekers over de vloer. Ze namen een autosleutel mee. En ook in Kinrooi was er een inbraak. Onbekenden stalen rijzadels en sleutels uit een garage aan een woning in de Meierstraat. De bewoner merkte de diefstal zaterdagochtend op.

