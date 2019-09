Vijf bestuurders betrapt met cannabis MMM

23 september 2019

16u46 0 Genk Op drie verschillende locaties is er zondag tussen 14 en 22 uur een controleactie uitgevoerd naar drugs. Dat gebeurde in Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal.

In totaal controleerde de politie 29 voertuigen en 76 personen. Twee personen waren onder invloed van drugs, één buitenlander had geen gordel om en in twee wagens was er geen kinderzitje aanwezig.

Twee bestuurders hadden een alarmpistool liggen in de wagen. Vier personen hadden maar liefst vijf gram cannabis op zak. Een man werd op heterdaad betrapt met sluikstorten en nog een andere man kreeg een pv voor wildplassen.