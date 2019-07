Vier diefstallen in één nacht MMM

26 juli 2019

17u01 0 Genk Dieven hebben toegeslagen op vier adressen in Genk. Er werden juwelen, mountainbikes en een aanhangwagen gestolen.

Uit de kelder van een appartementsgebouw in de Dieplaan zijn speelgoed, enkele jassen en een juwelenkistje gestolen. De feiten werden donderdag vastgesteld. Op een bouwwerf in de Nieuwe Kuilenweg werd donderdag dan weer een slijpschijf gestolen.

Uit de kelder van een appartement in de Zonneweeldelaan is een mountainbike gestolen. Aan een woning in de Bremstraat in Genk is vrijdag een aanhangwagen met afval gestolen.