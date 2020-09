Vier dertigers gearresteerd na inbraak verlaten gebouw aan Europalaan Giulia Latinne

28 september 2020

18u38 0 Genk De Genkse politie heeft afgelopen zondag vier ‘urban explorers’ opgepakt aan het slachthuis aan de Europalaan in Genk nadat er rond 12 uur melding van een inbraak binnenkwam. De dertigers wilden wegvluchten in een bos, maar werden uiteindelijk alle vier gearresteerd.

Vier ‘urban explorers’ of personen die verlaten, niet voor publiek toegankelijke gebouwen bezoeken zijn afgelopen zondag opgepakt in Genk. Nadat de vier dertigers het op een rennen hadden gezet, kon een patrouille alsnog een man en een vrouw arresteren. Een tweede vrouw bood zichzelf spontaan aan. Een vierde persoon werd later in de Vennestraat opgepakt door een andere patrouille. De vier personen werden verhoord en hadden plannen om foto’s te trekken in de verlaten aan het slachthuis aan de Europalaan. De politie stelde een pv op voor de inbraak in het gebouw.