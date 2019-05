VIDEO. Zuhal Demir (N-VA) gaat stemmen met dochtertje Rozanne (1), na bezoek aan graf van haar mama DSS MMM

26 mei 2019

12u44 0 Genk “Vandaag beslissen we over het Vlaanderen van onze kinderen. Dit wordt een cruciale dag", zei Zuhal Demir, die om 11 uur samen met haar vriend Michaël Lescroart en dochtertje Rozanne naar de stembus in de Genkse Limburghal trok.

De Genkse lijsttrekker van de federale N-VA-lijst begon haar verkiezingsdag met een bezoek aan het graf van haar mama, die vlak na de geboorte van Zuhals dochtertje Rozanne (1) overleed. “Zij brandde steeds een kaarsje voor mij op zo'n belangrijke dag, nu doe ik dat voor haar. De Limburgse N-VA-ploeg zal de verkiezingsresultaten volgen in Brasserie De Vogelsanck in de Hasseltse Demerstraat, maar ik zal daar pas samen met collega-lijsttrekker Steven Vandeput aankomen na communicatie van onze partijvoorzitter in Brussel.”

Zoals bekend komt de N-VA-top na elke stembusgang samen op een geheime locatie ergens in Vlaanderen. Daar kijken ze dan naar de verkiezingsuitslagen en pas na een grondige analyse en afspraken over de communicatie vertrekken - op het signaal van hun voorzitter Bart De Wever - de kopstukken terug naar hun thuisbasis.