VIDEO. Vol vertrouwen en gehuld in fuchsia brengt

kopstuk Meyrame Kitir (sp.a) haar stem uit: “Het voelt aan als een examen, en straks krijgen we ons rapport. Hopelijk kunnen we goeie cijfers voorleggen” LXB/MMM

26 mei 2019

12u00 0 Genk Meyrame Kitir, een van de twee vrouwelijke kopstukken met wie de sp.a in Limburg naar de kiezers trok, ging met een brede glimlach en in een lang fuchsia kleed haar stem uitbrengen in de kazerne van de brandweer in Genk. “De spanning stijgt met de minuut”, reageerde ze. “Het voelt aan als een examen, en straks krijgen we ons rapport. Hopelijk kunnen we goeie cijfers voorleggen.”

Met vertrouwen

Haar buikgevoel zegt dat ze met vertrouwen de uitslag van de verkiezingen voor het Vlaams parlement en de kamer van volksvertegenwoordigers tegemoet ziet. “De laatste peiling geeft ons nochtans geen goed resultaat, maar we hopen dat we onze twee zetels in de kamer en de drie in het Vlaams parlement kunnen behouden. Dat zou al een prachtig resultaat zijn. We hebben een goeie campagne achter de rug met thema’s waar de mensen van wakker liggen: de pensioenen en de koopkracht, maar ook het klimaat ”, klonk het.

Metekind

Ze werd bij de stembusgang vergezeld van Sarah, haar metekind. “Ik ben blij dat ik m’n meter vandaag mag volgen, ik duim voor haar”, liet ze horen. “Ik ben een fervente supporter.” Na het vervullen van de stemplicht ging Kitir nog langs in verschillende stembureaus in de regio Genk. “Daarna ga ik met Sarah iets eten, en ik moet nog naar de Limburgs televisie (TVL) waar ik mee aanschuif voor een debat met de lijsttrekkers om vervolgens naar het hoofdkwartier van de partij in Brussel te gaan.”