VIDEO. Schepencollege ontvangen door betogers op Genkse gemeenteraad Lien Vande Kerkhof

17 december 2019

21u44 0 Genk De Genkse gemeenteraad van december verloopt in twee delen. Dinsdag werd het nieuwe meerjarenplan behandeld, dat niet zonder slag of stoot werd onthaald. Letterlijk. De burgemeester en schepenen passeerden bij binnenkomst ongelukkige leden van buurthuis De Passerel en verontwaardigde PVDA’ers.

“Wij willen buurtwerk”, zong een meerkoppig improvisatiekoor op de tonen van de monsterhit ‘Bella Ciao’. Het was overigens niet de eerste keer dat leden en sympathisanten van De Passerel met spandoeken hun ongenoegen uitten aan de deuren van de gemeenteraad. De buurtbewoners van wat ‘de tweede en vierde cité in Winterslag’ wordt genoemd, klagen aan dat de buurtwerkster die op pensioen is niet meer wordt vervangen. De besparing is een gevolg van de keuze van het Genkse stadsbestuur om de buurtwerking in het centrum van de stad voortaan te versterken.

Ook leden van de PVDA hielden stand aan de deuren van zaal De Ontdekking in de bibliotheek, waar de gemeenteraad plaatsvond. Zij zijn niet te spreken over de verhoogde personenbelasting en de afvalfactuur van de Genkenaar die voor iedereen wordt verdubbeld.