Verlaten binnenplein stadhuis wordt creatieve pop-uptuin Lien Vande Kerkhof

14 augustus 2019

08u55 0 Genk Leuke ideetjes nodig voor jouw tuin? Vanaf 31 augustus kan je vier weken lang inspiratie halen op het binnenplein van het stadhuis in Genk. In samenwerking met een professionele tuinaannemer installeert VLAM daar namelijk een pop-up tuin. “Het binnenplein voelt voor veel Genkenaren niet aan alsof het iets van hen is,” legt schepen Alessandro Cucchiara uit. “Wij willen op die plek een openbaar stukje gezelligheid creëren en zo meer passanten trekken.”

“Verdachte timing,” klinkt het onder alerte Genkenaren. Het stadsbestuur kwam enkele weken geleden namelijk in opspraak nadat een opmerkzaam iemand een foto van een verwaarloosd binnenplein vol onkruid in een lokale facebookgroep postte. De foto zette een aaneenschakeling van verontwaardigde reacties in gang. Maar volgens schepen Cucchiara was de samenwerking met VLAM voor dit project al veel langer in kannen en kruiken. “Dit is zeker geen repliek op de heisa rond het onkruid op het binnenplein. Die zogenaamde verloedering was helaas het resultaat van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Naast een aanpassing in de wetgeving op het gebruik van herbiciden en pesticiden liepen onze diensten bijvoorbeeld ook vertraging op door al de stormschade. Tel daar nog eens flinke oponthoud van de aannemer die onze groenonderhoud regelt en de hele bereddering omtrent processierupsen bij op en het resultaat is inderdaad ondoenlijke chaos. En nadat het hele schema overhoop lag moesten dus er prioriteiten worden gesteld. Het opnieuw in orde brengen van speeltuintjes en parken in woonwijken kreeg daarom even voorrang.”

Een levendige plek

Maar het stadsbestuur ziet het binnenplein van het stadhuis dus zeker niet over het hoofd. “Meer nog: we willen er een levendige plek van maken. In 2017 richtten we zelf al eens een pop-up tuin in die enorm werd gesmaakt. We waren dan ook héél enthousiast over het voorstel van VLAM. Maar ook lokale verenigingen, organisaties en buurtbewoners die zelf leuke dingen willen organiseren op het binnenplein moedigen wij ten volle aan. Zij kunnen voortaan de wijkmanager van het centrum contacteren.

Vanaf 31 augustus is het dus een maand lang nazomeren geblazen op de binnenkoer van het stadhuis. De mogelijkheden van een tuinaannemer én van groen zullen uitgebreid gedemonstreerd worden met een rijke variatie aan plantensoorten en originele ideeën. Naast een frisse neus halen, inspiratie opdoen en uitblazen op een bankje kan je ook deelnemen aan allerlei workshops en activiteiten zoals Tai Chi, kleien, ballonplooien, een weggeefmarkt,... Je vindt alle informatie op www.tuinaannemer.be.