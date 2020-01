Verkeerd geverfd: opnieuw vertraging voor parkeergebouw Thor Park Lien Vande Kerkhof

05 januari 2020

11u52 0 Genk Het nieuwe parkeergebouw op het Thor Park zou vanaf januari in gebruik genomen worden, maar nu blijkt dat het toch nog een hele poos langer wachten zal zijn. De verfwerken moeten volledig opnieuw gebeuren.

De afwerking van het nieuwe parkeergebouw loopt al een tijdje achter op schema. Als gevolg van een late aanbesteding werd de ingebruikname één jaar uitgesteld. De stad had als opdrachtgever gevraagd om de constructie een verflaag te geven die conform is aan de hoge veiligheids- en kwaliteitseisen, maar dat blijkt niet gebeurd. Hierdoor zal het gebouw nu wellicht pas in de zomer afgewerkt zijn.

De extra kosten worden niet doorgerekend aan de stad, maar zijn voor de hoofdaannemer.

