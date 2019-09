Verkeer Torenlaan dit weekend weer tijdelijk op één rijstrook Lien Vande Kerkhof

11 september 2019

De werken aan het op- en afrittencomplex aan de Torenlaan (N76) in Genk zitten stilaan in de laatste rechte lijn. De komende weken werkt de aannemer verder aan de op- en afritten zijde Kerkplein en aan de fietstunnels. Komend weekend zal het verkeer nog tijdelijk terug op één rijstrook in elke richting moeten rijden, ter hoogte van de werfzone. Dan worden de brugvoegen van de oude spoorwegbrug in de rijrichting van Oudsbergen vernieuwd. Tegen begin oktober zouden de nieuwe op- en afritten gebruiksklaar zijn.

‘Weergevoelige’ werken

Sinds vorige week rijdt het verkeer er opnieuw over 2 rijstroken in beide richtingen. Ook het kruispunt met de Lucien Londotstraat is weer geopend. Dit weekend plaatst de aannemer de brugvoegen van de spoorwegbrug in de rijrichting van Oudsbergen (zijde Kerkplein). De werken worden uitgevoerd van vrijdagavond 13 september om 20u tot maandagochtend 16 september om 6u. Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. De planning kan steeds wijzigen.

Tijdens deze werken moet het verkeer op de Torenlaan plaatselijk in elke richting over één versmalde rijstrook rijden. Maandagochtend 16 september gaat de Torenlaan opnieuw open en zijn alle rijstroken terug beschikbaar

Nieuwe fietspaden gedeeltelijk in gebruik

Ook fietsers kunnen sinds vorige week al deels gebruik maken van de fietspaden rond de op- en afritten. Voorlopig zijn de fietspaden bovenop de spoorwegbrug nog niet in gebruik, aangezien eerst de nieuwe fietstunnels nog de laatste afwerkingen krijgen.