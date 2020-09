Vereniging haakt vijftig mondkapjes voor bomen: “We willen mensen op een ludieke manier sensibiliseren” ENL

09 september 2020

18u31 0 Genk Meer dan 20 leden van La Maglia del Cuore hebben mondmaskers gehaakt om aan bomen te hangen. De brei- en haakvereniging zag het idee voorbijkomen op Facebook en sprong op de kar. “We zagen dat mensen de regel niet altijd even nauw namen en wilden sensibiliseren”, klinkt het.

Aan de Missione Cattolica Italiana in Genk pronken bomen met mondmaskers. Ze zijn gemaakt door enkele dames van La Maglia del Cuore. “Ik zag het idee voorbijkomen op Facebook, iemand uit Italië had erover gepost”, vertelt Rosaria, voorzitster van de brei- en haakvereniging.

“We waren zelf op zoek naar een manier om de mensen te sensibiliseren, want we zagen dat de mondmaskerverplichting niet altijd even nauw werd opgevolgd. Ongeveer een maand geleden zijn we dan beginnen te haken. In totaal hebben we er een 50-tal gemaakt en opgehangen aan de bomen bij de Missione Cattolica Italiana.”