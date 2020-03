Verdubbeling coronapatiënten in ZOL op amper 24 uur Marco Mariotti

24 maart 2020

18u26 0 Genk Het aantal patiënten dat momenteel in het ziekenhuis van Genk ligt door het coronavirus is gestegen naar 42. Een dag eerder was dat nog 24. Opmerkelijk in verhouding met de rest van het land waar het aantal ziekenhuisopnames eerder daalt.

Het aantal totale besmettingen in ons land steeg met 256 nieuwe mensen. Nationaal bekeken de tweede daling op rij. Maar regionaal in Limburg breken we helaas nieuwe records. Zo steeg in Genk het aantal besmettingen van 24 naar 42.

“36 mensen liggen op een gewone afdeling", zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL. “Nog 6 mensen verblijven op intensieve zorgen. Zij worden allemaal beademend. Hun toestand is ernstig, maar niemand verkeert voorlopig in levensgevaar."

Limburg is momenteel de zwaarst getroffen provincie. Volgens burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen is er mogelijk een link met het openhouden van de Nederlandse grenzen in de voorgaande dagen en het laksere beleid bij de noorderburen. “Daarom dat we grenscontroles zijn gaan uitvoeren”, klinkt het. “Er is een incubatietijd van minstens zeven dagen. Als we achter een dikke week een daling in het aantal besmettingen zien, kunnen we zeggen dat die grenscontroles hun effect hadden en dat er een duidelijke link was met Nederland.”