Veertiger wrijft slachtoffer (21) over billen en knuffelt haar zonder aanleiding: 10 maanden cel en vijf jaar ontzet uit zijn rechten VCT

20 januari 2020

16u37 0 Genk M.N. (40) uit Zutendaal ontkende voor de strafrechter dat hij in maart 2018 zijn handen niet had thuisgehouden aan de bushalte van het station in Genk. Volgens het 21-jarige slachtoffer wreef de veertiger haar wel degelijk ongewenst over haar billen voor ze de bus opstapte en begon hij haar na de busrit te knuffelen. N. werd veroordeeld tot 10 maanden cel.

Voor de strafrechter in Tongeren speelde M.N. de vermoorde onschuld. “Ik weet niet waar dit allemaal vandaan komt. Als ik zoiets zou zien gebeuren, zou ik zelfs opkomen voor het slachtoffer. Ik voldoe niet aan het profiel van iemand die een vrouw zomaar aanraakt.” Hij vroeg de vrijspraak.

Ongewenst knuffelen

Het 21-jarige slachtoffer uit Genk beschreef het verhaal anders. Volgens haar wreef N. tweemaal ongewenst over haar achterwerk voordat ze de bus opstapte. Tijdens de busrit zelf schold hij haar uit en nadat ze in de Stalenstraat in Genk was afgestapt, begon N. haar zelfs ongewenst te knuffelen.

Het slachtoffer had haar vriend op de bus huilend verwittigd om haar te komen ophalen. Die sprak de man aan terwijl het slachtoffer zelf vanuit de auto een foto van hem nam. Zo kon de veertiger nadien geïdentificeerd worden.

Aanranding van de eerbaarheid

De strafrechter achtte de feiten bewezen. “Het ongevraagd betasten van het achterwerk van een vrouw en het onverhoeds knuffelen van een vrouw maakt aanranding van de eerbaarheid uit.” Naast de celstraf werd de man ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.000 euro betalen.