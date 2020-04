Veertiger blokkeert auto van ex en stuurt haar dreigberichten: zes maanden cel VCT

06 april 2020

15u21 0 Genk Een 43-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden omdat hij zijn ex-vrouw zwaar belaagde. Hij stuurde het slachtoffer maandenlang dreigberichten. Ook blokkeerde hij de parking waarop het voertuig van zijn ex en haar nieuwe vriend stond met een tiental niet-ingeschreven voertuigen.

De veertiger en zijn ex-vrouw waren jaren gehuwd en hadden samen drie kinderen en een zaak. Maar in 2016 volgden echtelijke moeilijkheden die in 2017 tot een echtscheiding leidden.

K. (43) kon de breuk niet verkroppen en stuurde zijn ex maandenlang dreigberichten, terwijl de vrouw herhaaldelijk aandrong om met rust gelaten te worden. In januari 2017 plaatste de Genkenaar ook tien niet-ingeschreven voertuigen zonder nummerplaat op de parking van het bedrijf dat de twee voordien samen uitbaatten. Daardoor blokkeerde hij de auto van zijn ex en haar nieuwe vriend. “Dat waren echte pesterijen. Hij deed dit enkel en alleen om haar het leven zuur te maken”, beschreef de advocaat van het slachtoffer. “Zij had veel schrik van hem.”

Schadevergoeding

De raadsman vorderde een morele schadevergoeding van 10.000 euro voor de geleden schade. De strafrechter oordeelde dat daar niet de gepaste bewijsstukken voor bijgebracht werden en verminderde het schadebedrag dat K. aan zijn ex moet betalen tot 1.000 euro.

Naast de celstraf van 6 maanden werd K. ook veroordeeld tot een boete van 800 euro met uitstel onder voorwaarden.