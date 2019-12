Veel juwelen gestolen na ramkraak in Genk, daders droegen witte overalls en zwarte maskers: “In één vingerknip is alle harde werk verpest” Marco Mariotti en Greet Henderix

04 december 2019

10u39 36 Genk Op de Hoevenzavellaan in Genk hebben dieven een ramkraak gepleegd bij een juwelier. Er werden heel wat juwelen buitgemaakt. De auto van de ramkrakers vatte vuur bij het inrijden van de etalage. “We werken keihard en in één vingerknip is alles weg", zucht uitbater Murat Eren.

Het was rond 3.45 uur dat enkele verdachten met een gestolen Seat tegen de vitrine van een juwelierszaak knalden in de Hoevezavellaan in Genk. De vitrine en de inboedel aan de voorzijde van de zaak raakten zwaar beschadigd. De verdachten slaagden erin een grote hoeveelheid juwelen mee te nemen.

We werken dag en nacht en het kan binnen een minuut volledig verpest worden. Eigenaar Murat Eren

De auto vatte vuur en werd door de ramkrakers brandend achtergelaten. Ze vluchtten te voet weg in de richting van de Risstraat. De verdachten zouden gekleed zijn in witte overalls met zwarte maskers.

Enorme ravage

Eigenaar Murat Eren uit Heusden-Zolder nam de zaak een jaar geleden over genomen. “Rond half vier werd ik door de alarmcentrale gewekt. Toen ik aankwam zag ik plots allemaal brandweer en politie", vertelt hij.

“Ja, de ravage is enorm. Ik denk toch dat mijn volledige etalage weg is. We gaan zien wat de experts zeggen, hoe groot de schade exact is. Ik weet nog niet om hoeveel buit het exact gaat, maar ik vertrouw op de politiediensten.”

Werken hard

Murat is vooral teleurgesteld. “Wij werken heel hard. Iedere handelaar werkt dag en nacht voor zijn brood. En het kan zo binnen een minuut volledig verpest worden en plots naar nul worden herleid. Ik hoop dat ze veel werk van maken en dat ze de daders kunnen pakken.”

Meerdere politieteams van Politie CARMA snelden ter plaatse, maar de verdachten konden niet meer aangetroffen worden. Brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om het voertuig te blussen. De volledige voorzijde en de linkerflank van het voertuig zijn uitgebrand. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit en de FGP Hasselt voert verder onderzoek naar de verdachten.