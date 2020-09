VBS De Bret laat scholieren gespreid starten na overrompeling aan schoolpoort ENL

02 september 2020

09u06 0 Genk De eerste schooldag bracht heel wat mensen fysiek bij elkaar aan Vrije Basisschool De Bret. “En de wijze waarop er aan de schoolpoort gedrongen werd om kinderen af te halen, druist in tegen alle regels rond Covid-19”, hekelt de directeur via een Facebookbericht. De school grijpt in en laat de verschillende leerjaren gespreid starten en stoppen.

“Beste ouders, even deze oproep”, vangt directeur Peter Peters aan in een Facebookbericht. “De wijze waarop er aan de schoolpoort gedrongen werd om kinderen af te halen, druist in tegen alle regels rond Covid-19. We doen onze uiterste best om op school alles veilig te laten verlopen, maar op straat en aan de poort is het de verantwoordelijkheid van de volwassenen om zich correct te gedragen.”

Gevolg: “Vanaf woensdag 2 september pakken we de in- en uitstroom anders aan. De poort gaat open om 8.15 uur. De kleuters starten voortaan om 8.40 uur en de lagere school om 8.30 uur. De kleuters worden op woensdag om 11.55 uur afgehaald en op de andere dagen om 15.05 uur. De leerlingen van de lagere school volgen de gewone uren. Op die wijze kunnen we de toestroom aan de poort beter verdelen”, besluit Peters.